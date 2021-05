Quatsch Comedy Club : Thomas Hermanns: Comedians wollen nach vorne blicken

In wenigen Tagen darf im Berliner Quatsch Comedy Club wieder live gelacht werden. Und wieviel Corona werden die Comedians im Programm haben?

Berlin | Gibt es bald nur noch Corona-Witze auf der Comedybühne? Eher nicht, schätzt Moderator Thomas Hermanns (58). Er erwartet, dass sich die Comedyszene bei ihrem Neustart viel neues Material vornimmt. „Die Erfahrung Corona hat unsere Leben so durchgerüttelt, dass darüber humoristisch so einiges aufgearbeitet werden kann“, sagte Hermanns in Berlin. Beim ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.