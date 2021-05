R&B-Popstar : The Weeknd räumt bei den Billboard Music Awards ab

Jede Menge Musikprominenz bei der Preisverleihung - unter freiem Himmel und in einer Konzerthalle in Los Angeles. Wer viel verkauft, kann mit vielen Preisen rechnen.

Los Angeles | Der kanadische R&B-Popstar The Weeknd („Blinding Lights“) hat bei der Verleihung der Billboard Music Awards in der Nacht zum Montag zehn Trophäen abgeräumt. Der 31-jährige Sänger holte unter anderem die Auszeichnungen als „Top Artist“, als bester Sänger und für das beste R&B-Album. Der Rapper Pop Smoke erhielt bei der Live-Show in Los Angeles fünf ...

