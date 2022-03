TV-Tipp : „The Voice Kids“ feiert Jubiläum

Von der Schulbank auf die Showbühne: Zum zehnten Mal sucht „The Voice Kids“ junge Gesangstalente. Dass man da auch fündig wird, davon zeugt Mike Singer. Er trifft beim Jubiläum auf eine alte Bekannte.

Mit jeder Menge Nostalgie startet die Sat.1-Musikshow „The Voice Kids“ an diesem Freitag (20.15 Uhr) in ihre zehnte Staffel. Neben Rückkehrerin Lena Meyer-Landrut, die bereits bei der Premiere 2013 als Coach auf dem roten Sessel saß, treten auch frühere Kandidaten im TV-Studio in Berlin-Adlershof auf. „Es ist schön zu sehen, dass so ein Format über ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.