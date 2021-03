Neue Staffel : „The Masked Singer“ kommt im Herbst zurück

Wer steckt unter dem Ganzkörperkostüm? Bei dieser Frage rätselte das Publikum an den Geräten offenbar gern mit. ProSieben ist jedenfalls mit dem bisher gezeigten Interesse an der Show zufrieden.

Köln | Die ProSieben-Show „The Masked Singer“ wird nach dem Ende ihrer aktuellen Staffel im Herbst fortgesetzt. Das teilte der Sender am Donnerstag mit. „Unsere Zuschauer haben entschieden. Sie sind so verliebt in "The Masked Singer", dass wir im Herbst – nach einem halben Jahr Pause – Deutschlands größtes TV-Rätsel in einer neuen Staffel zeigen“, erklärt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.