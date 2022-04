Schauspieler starb am Samstag : Tatort-Star Uwe Bohm: Witwe gibt Todesursache bekannt

Am Samstag war bekannt geworden, dass der Schauspieler Uwe Bohm im Alter von 60 Jahren verstorben ist. Nun teilte seine hinterbliebene Frau Ninon neue Details zur Todesursache mit.

„Plötzlich und unerwartet“ sei Uwe Bohm verstorben. So hatte seine Witwe Ninon den Tod des Schauspielers am Samstag auf Instagram bekannt gegeben. Weitere Angaben zu den Umständen machte sie nicht. Bohm war als Schauspieler in zahlreichen Fernseh- und Filmproduktionen zu sehen. Vor allem seine Rollen im „Tatort“ machten ihm einen breiteren Publikum bek...

