TV-Tipp : Tarantinos detailverliebte Hommage an Hollywood

Als die Traumfabrik ins Stottern kam: „Once Upon a Time in Hollywood“ zeigt die Verlierer der Showbranche. Ein Meisterwerk des Starregisseurs.

Mit „Once Upon a Time in Hollywood“ legte Quentin Tarantino 2019 eine starbesetzte Hommage an die Traumfabrik am Ende der 1960er Jahre vor. Für den Regisseur, der schon als Kind in Los Angeles gelebt und später in einer Videothek gearbeitet hat, war der Film zugleich eine Zeitreise zurück in die eigene Biografie. Am Montag um 22.15 Uhr läuft die ameri...

