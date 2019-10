Neues aus Hollywood : Steven Spielberg dankt seinem «West Side Story»-Team

Der Oscar-Preisträger hat das Remake des Filmmusicals beendet. Die Dreharbeiten beschreibt er als eine einzigartige und bewegende Erfahrung.

Avatar_shz von dpa

03. Oktober 2019, 14:32 Uhr

Der Hollywood-Regisseur Steven Spielberg (72) hat die Neuverfilmung des Filmmusicals «West Side Story» abgeschlossen. Das Studio Twentieth Century Fox gab das Ende der Dreharbeiten am Mittwoch auf Twitter und Instagram mit Fotos vom Set und der Besetzung bekannt.

Der Oscar-Preisträger Spielberg dankte seinem «hervorragenden» Team. Die Dreharbeiten beschrieb er als eine einzigartige und bewegende Erfahrung, die Story und die Musik «eines der großartigsten Musicals der Welt» zu erleben.

Angesiedelt in den 1950er Jahren in der düsteren West Side Manhattans, erzählt das Musical die Liebesgeschichte des in New York geborenen Tony (Ansel Elgort) und der aus Puerto Rico stammenden Maria, die zwei verfeindeten Gangs angehören. Die Maria-Rolle besetzte Spielberg mit der wenig bekannten 17-jährigen Latina-Jungschauspielerin Rachel Zegler.

Die Original-Verfilmung von Leonard Bernsteins Broadway-Hit holte 1962 zehn Oscar-Trophäen, darunter als bester Film, für Regie (Robert Wise) und für Rita Moreno, die damals die junge Anita, eine Freundin Marias, spielte. Moreno (87) tritt in dem Remake als eine neue Figur namens Valentina auf.

Das Filmmusical soll im Dezember 2020 in die Kinos kommen.