TV-Tipp : „Spreewald-Krimi“ - Wenn die Fastnacht tödlich endet

Ein junger Mann wird tot auf einem Acker gefunden. Kommissar Krüger ermittelt im neuen „Spreewald-Krimi“ zwischen Blogger-Szene und provinziellen Traditionen. Neben den Ermittlungen muss sich der erfahrene Polizist mit einem neuen Kollegen herumschlagen.

Lübbenau/Spreewald | In der Brandenburger Provinz knabbern Krähen an einem nackten Toten. Der junge Videoblogger Lukas Fiebow (Matti Schmidt-Schaller) hatte am Vorabend Karneval gefeiert. Kommissar Thorsten Krüger (Christian Redl) muss in der neuen Folge „Totentanz“ der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.