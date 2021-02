Ausbildung : Spaniens Kronprinzessin Leonor geht ins Internat

Spaniens Kronprinzessin Leonor wandelt auf den Spuren von Harry Potter. Die 15-Jährige setzt ihre Schulbildung in einem britischen Internat fort, das in einer zauberhaften mittelalterlichen Burg beherbergt ist. In Spanien löst die Nachricht nicht nur Freude aus.

Madrid | Spaniens Kronprinzessin Leonor packt demnächst die Koffer und zieht nach Wales um. Die 15-Jährige wird ab Anfang September ihre Schulbildung in einem britischen Internat unweit von Cardiff fortsetzen. Wie das Königshaus in Madrid mitteilte, soll die ...

