Pop-Diva : Singen, Schauspiel, Tierschutz - Cher wird 75

Sie ist schon seit den 60er Jahren erfolgreich im Musikgeschäft. Auch als Schauspielerin machte Cher Karriere. Jetzt wird sie 75 Jahre alt.

Berlin | Es vergeht kaum ein Tag, an dem sich Cher nicht in den sozialen Medien tummelt. Mal zeigt sie ein Bild ihrer hochbetagten Mutter auf Twitter, dann schreibt sie über einen Zahn, der ihr gezogen werden muss, oder berichtet über Elefanten. Besonders Kaavan liegt ihr dabei am Herzen. Die US-Sängerin hat mitgeholfen, Kaavan zu retten. Der Elefantenbulle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.