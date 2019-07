Heimat : Sebastian Bezzel fühlt sich als Bayer und als Europäer

Der Schauspieler lebt in Hamburg, aber seine Heimat ist Bayern. In erster Linie aber sieht sich Sebastian Bezzel als Europäer.

von dpa

01. Juli 2019, 16:21 Uhr

Der Schauspieler Sebastian Bezzel (48) sieht sich auch viele Jahre nach seinem Umzug nach Hamburg immer noch als Bayer.

«Das ist meine Herkunft und Heimat. Aber woanders kann ich durchaus auch glücklich sein», sagte Bezzel («Sauerkrautkoma»), der in Filmen oft Bairisch spricht, der Deutschen Presse-Agentur in München. In erster Linie fühle er sich aber als Europäer.

Dazu passt die neue Doku-Reihe, in der Bezzel im BR Fernsehen zu sehen ist. Für «Die Grenzgänger» erkundet er mit seinem österreichischen Schauspielkollegen und Freund Simon Schwarz (48) seine Heimat und die angrenzenden Gegenden in Österreich ebenso wie in Hessen, Thüringen und Tschechien.

Die vier Folgen sind seit dem 1. Juli immer montags um 20.15 Uhr zu sehen und auch in der BR Mediathek.