Hollywood : Salma Hayek mit Channing Tatum in „Magic Mike“-Fortsetzung

Es soll weitergehen mit „Magic Mike“, gespielt von Channing Tatum. Der Regisseur Steven Soderbergh setzt nun auch die zweite Fortsetzung in Szene. Nun stößt Salma Hayak zum Cast.

Der Hollywood-Star Channing Tatum (41) bekommt mit Salma Hayek (55) weibliche Verstärkung für die Fortsetzung der Stripper-Story um „Magic Mike“. Hayek, die zuletzt in „Eternals“ und „House of Gucci“ mitspielte, stößt zur Besetzung von „Magic Mike's Last Dance“, wie die US-Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ am Mittwoch berichteten. Haye...

