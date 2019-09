Benefiz-Konzert : Sänger Rod Stewart spricht über Kampf gegen Krebs

Männer gehen nicht gern zum Arzt. Sie sollten sich aber dennoch regelmäßig untersuchen lassen, rät der britische Popstar.

Avatar_shz von dpa

16. September 2019, 17:54 Uhr

Der britische Sänger Sir Rod Stewart («Some Guys Have All The Luck») hat überraschend verkündet, dass bei ihm vor mehr als drei Jahren Prostatakrebs diagnostiziert wurde.

Nach einem Bericht der Zeitung «Mirror» erzählte Stewart seinem Publikum bei einem Benefiz-Konzert von der Erkrankung, die während einer Routineuntersuchung im Februar 2016 festgestellt worden sei. Ihm gehe es gut, «einfach weil ich es früh erkannt habe», wurde der 74-Jährige zitiert. «Der liebe Gott hat ein Auge auf mich gehabt.»

Stewart empfahl anderen Männern, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. «Jungs, Ihr müsst wirklich zum Arzt gehen», sagte er. Bei dem Auftritt wurde Sir Rod von Kenney Jones und Ronnie Wood, seinen früheren Musikerkollegen aus der Band The Faces, begleitet. Die Einnahmen des Konzerts sollten einer Stiftung zur Bekämpfung von Prostatakrebs zugutekommen.