Offizieller Abschied : Royals bereiten sich auf Trauerfeier für Prinz Philip vor

Kurz vor der Beerdigung des Ehemanns von Queen Elizabeth II. werden mehr Details über die Zeremonie bekannt. Berichten zufolge traf die Queen eine salomonische Entscheidung, um Spannungen zu vermeiden.

Windsor/London | Die britische Königsfamilie bereitet sich auf die Trauerfeier von Prinz Philip an diesem Samstag vor. Prinz Charles (72) und seine Frau Herzogin Camilla (73) besichtigten am Donnerstag ohne Öffentlichkeit Blumen und Beileidskarten, die - trotz der Bitte, davon abzusehen - noch immer von Menschen am Buckingham-Palast abgelegt werden. Prinz Philip...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.