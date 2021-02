Landesweite Laufveranstaltung : Royal Run in Dänemark auf September verschoben

Bereits ein Jahr nach seiner Premiere 2018 nahmen mehr als 82.000 Läufer am Royal Run in Dänemark teil. Nachdem Corona dem Wettbewerb 2020 einen Strich durch die Rechnung machte, wird der Termin 2021 nun in den Herbst verschoben.

Kopenhagen | Der vom dänischen Kronprinzen Frederik ins Leben gerufene Royal Run wird auf Grund der Corona-Pandemie verschoben. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, solle die landesweite Laufveranstaltung nicht im Mai, sondern am 12. September stattfinden. ...

