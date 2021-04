ARD-Telenovela : „Rote Rosen“: Dreharbeiten laufen wieder an

Und Action: Zwei Wochen stand wegen Corona alles still - jetzt geht es bei der ARD-Telenovela wieder weiter.

Lüneburg | Nach einer zweiwöchigen Corona-Zwangspause soll die Produktion der ARD-Telenovela „Rote Rosen“ am Freitag wieder anlaufen. Nachdem zwei Mitarbeiter positiv getestet worden waren, waren die Dreharbeiten in Lüneburg unterbrochen worden. „Die beiden waren relativ symptomfrei“, sagte ein Sprecher der Produktion. „Es fällt in der Ausstrahlung nichts ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.