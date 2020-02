Tolle Tage : Rosenmontagszüge gestartet

«Karneval ist bunt, nicht braun». Unter diesem Motto feiern die rheinischen Karnevalisten den Rosenmontag.

24. Februar 2020, 11:40 Uhr

In Köln hat sich am Montag der größte deutsche Karnevalszug in Bewegung gesetzt. Der Rosenmontagszug mit 12.000 Teilnehmern und 300 Pferden ist mit 300 Tonnen Süßigkeiten beladen, darunter allein 700.000 Schokoladentafeln.

Die Persiflagewagen greifen unter anderem den mutmaßlich rechtsextremistischen Anschlag von Hanau auf: Der Kölner Dom vergießt Tränen und hält ein großes rotes Herz in den Händen. Darauf steht: «Uns Hätz schleiht för Hanau» - unser Herz schlägt für Hanau.

«Mit dem zusätzlichen Wagen gleich zu Beginn des Rosenmontagszuges wollen wir an die Opfer der schrecklichen Tat von Hanau erinnern und zugleich ein Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit setzen», sagte Zugleiter Holger Kirsch am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Karneval ist bunt, nicht braun!»

Fernsehmoderator und Komiker Guido Cantz (48) sagte, der Kölner Rosenmontagszug sei diesmal unter seinem neuen Leiter Holger Kirsch deutlich politischer als früher. «Düsseldorf wird immer als der viel politischere Zug bezeichnet, was wohl auch stimmt», sagte Cantz der Deutschen Presse-Agentur. «Ich glaube, wir Kölner sind auf einem sehr guten Wege, und das steht uns gut zu Gesicht.»

Mit Blasmusik, Luftschlangen und unter vielstimmigen Helau-Rufen ist auch der Mainzer Rosenmontagszug gestartet. Hans-Jörg Langenbach von der Zugleitung des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) gab pünktlich um 11.11 Uhr den Start frei. Als erste von 138 Zugnummern setzte sich unter dichten, grauen Wolken die Mainzer Rittergilde in Bewegung. Insgesamt waren rund 9500 aktive Teilnehmer auf den Beinen, darunter mehr als 2100 Musiker.

Schon in der Mainzer Neustadt, wo die sieben Kilometer lange Zugstrecke traditionell beginnt, waren Tausende von Zuschauern am Straßenrand. Während Kinder zwischen den Beinen der Erwachsenen auf Süßigkeiten lauerten, galt das besondere Augenmerk vieler Zuschauer den elf Motivwagen des Mainzer Carneval-Vereins mit ihren satirischen Kommentaren zum Mainzer Geschehen ebenso wie zur Innen- und Weltpolitik. Der Umzug steht in diesem Jahr unter dem Motto «Humor ist Meenzer Lebensart, mit Herz und Toleranz gepaart.»