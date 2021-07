Ex-Beatle : Ringo Starr feierte 81. Geburtstag mit „Peace and Love“

Wieder ganz nach dem Motto „Frieden und Liebe“ hat Ex-Beatle Ringo Starr in Beverly Hills seinen 81. Geburtstag gefeiert.

Los Angeles | Der Ex-Beatle Ringo Starr hat seinen 81. Geburtstag in Kalifornien im Zeichen von „Frieden und Liebe“ gefeiert. Mit Ehefrau Barbara Bach (73), „Eagles“-Gitarrist Joe Walsh (73) und weiteren Gästen posierte Starr in Beverly Hills vor einer von ihm geschaffenen „Peace and Love“-Skulptur. Dutzende Fans stimmten ein „Happy-Birthday“-Ständchen an. Pünkt...

