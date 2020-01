Stargast : Richard Lugner kommt mit Lindsey Vonn zum Opernball

Normalerweise sucht sich Richard Lugner seine Begleitung in der Filmszene. Diesmal ist er auf der Skipiste fündig geworden.

Avatar_shz von dpa

29. Januar 2020, 11:23 Uhr

Der österreichische Unternehmer Richard «Mörtel» Lugner kommt in Begleitung der ehemaligen Weltklasse-Skirennläuferin Lindsey Vonn zum diesjährigen Opernball in Wien.

Er habe die 35-jährige US-Amerikanerin deshalb ausgesucht, «weil sie hervorragend Deutsch spricht», sagte Lugner am Mittwoch. Der Ball findet am 20. Februar statt.

Vonn hat mehrfach den Gesamt-Weltcup gewonnen und vor einem Jahr ihre Karriere beendet. Sie ist die erste Topsportlerin, die Lugner zum Opernball begleitet.

Der 87-Jährige besucht seit fast 30 Jahren zusammen mit bekannten Persönlichkeiten den Opernball und zahlt dafür eine unbekannte Summe. Im vergangenen Jahr war das australische Model Elle Macpherson an seiner Seite.

Vonn werde möglicherweise ein eigenes Kamerateam mitbringen, meinte Lugner. Auch deshalb könne es in seiner Loge sehr eng werden.

Zu Lugners Gästen in den vergangenen Jahrzehnten zählten auch Sophia Loren, Pamela Anderson oder Kim Kardashian. Den medialen Wirbel um das Ereignis nutzt der Bauunternehmer, um sein Einkaufszentrum mit rund 100 Geschäften in Wien zu promoten. Dort muss der Stargast vor Besuch des Opernballs Autogramme geben.

Der Ball in der Wiener Staatsoper ist das gesellschaftliche Top-Ereignis in Österreich. Die rund 5000 Gäste müssen einen strengen Dresscode beachten. So ist für Männer ein Frack Pflicht und das Tragen einer Armbanduhr verpönt.