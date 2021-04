Triumph und Tränen : Regisseurin aus China schreibt Oscar-Geschichte

Erst zum zweiten Mal bekam eine Frau einen Oscar für ihre Regiearbeit. Chloé Zhao (39) freut sich sehr.

Los Angeles | Es wurde eine Oscarnacht wie keine andere. Nicht nur, dass die Corona-Pandemie die Organisation auf den Kopf stellte und die Stars in diesem Jahr an mehreren Orten weltweit mitfieberten. Auch bei den Auszeichnungen gab es so manche Überraschung. Vor allem schrieb die in China geborene Regisseurin Chloé Zhao Oscar-Geschichte mit ihrem Drama „Nomadla...

