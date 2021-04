Fernsehen : Reality-TV-Star Kourtney Kardashian wird 42

Bekannt wurde Kourtney Kardashian als Mitglied eines äußerst illustren Familienclans und dessen eigener US-Reality-Show. Heute ist ihr 42. Geburtstag.

Berlin | In den USA ist gerade die 20. Staffel der Reality-TV-Serie „Keeping Up with the Kardashians“ angelaufen. Es ist die letzte. Und klar, die älteste Tochter der Patchwork-Familie, Kourtney, ist mit von der Partie. Heute wird sie 42. Die Promi-Familie hat den Zuschauerinnen und Zuschauern seit 14 Jahren Einblicke in die Welt der Schönen und Reichen gew...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.