Ohrfeigen-Eklat : Rauswurf von Will Smith? Oscar-Akademie leitet Schritte ein

Rauswurf für Will Smith? Nur zwei Tage nach der Oscar-Gala mit einer Ohrfeige von Smith trifft der Akademie-Vorstand zusammen. Es gibt scharfe Worte, Entschuldigungen und eine Enthüllung.

Die Oscar-Akademie schreitet schnell zur Tat. Nur zwei Tage nach dem Ohrfeigen-Eklat auf der Oscar-Bühne tritt der Vorstand zusammen und geht mit Hollywood-Star Will Smith ins Gericht. Es werde ein Disziplinarverfahren gegen den „King Richard“-Schauspieler eingeleitet, gab der Filmverband am Mittwoch (Ortszeit) in einer Stellungnahme bekannt. Smith ha...

