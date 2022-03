Bekannt aus „Got to Dance“ : Rassismus: Tänzerin Nikeata Thompson bedroht - Täter geschnappt

Die aus mehreren TV-Tanzshows bekannte Choreografin Nikeata Thompson ist in Berlin angegangen und rassistisch beleidigt worden. Die Polizei hat einen Verdächtigen bereits ermittelt.

Die Polizei sprach am Dienstag von rassistischen Äußerungen und teilte mit, der Täter sei gefunden worden. In einem Video im Internet ist zu sehen und zu hören, wie ein Mann Thompson beleidigt. Staatsschutz ermittelt wegen Volksverhetzung Die Polizei twitterte dazu am Dienstag an die Frau, die das Video ins Internet stellte: „Die Anzeige wegen Volksve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.