US-Regisseur : Quentin Tarantino kauft weiteres Hollywood-Kino auf

Das Kino am Sunset Boulevard soll um Weihnachten herum wieder in Betrieb genommen werden. Tarantino will dort nur Analogfilme zeigen.

Sedan | US-Regisseur Quentin Tarantino (58, „Once Upon a Time in Hollywood“) hat in Los Angeles ein weiteres Kino erworben. Mit dem Ankauf des New Beverly Cinema hatte der Oscar-Preisträger schon 2007 ein kleines Familienkino vor dem Untergang bewahrt. Nun ist Tarantino neuer Eigentümer des historischen Vista Theatre am Sunset Boulevard, das wegen der Coro...

