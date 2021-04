Instagram : ProSieben-Moderator Daniel Aminati hat sich verlobt

Bei ProSieben ist er seit vielen Jahren in unterschiedlichen Formaten unterwegs. Jetzt hat Daniel Aminati privat einen Schritt nach vorn gemacht.

Berlin | Der ProSieben-Moderator Daniel Aminati hat sich verlobt. Der 47-Jährige teilte am Dienstagabend ein Foto auf Instagram, auf dem er an einem Strand vor seiner Freundin auf die Knie geht und einen Ring in der Hand hält. Dazu schrieb Aminati „She said Yes!!“ und setzte den Hashtag #verlobt. Auch seine Freundin Patrice teilte das Bild in ihrer Instagra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.