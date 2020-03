A Star is Born : Promi-Geburtstag vom 28. März 2020: Lady Gaga

Stefani Germanotta wusste schon ganz früh, dass sie ganz nach oben will. Als Lady Gaga hat sie einen Star der Superlative geschaffen.

Avatar_shz von dpa

28. März 2020, 00:01 Uhr

Kaum ein Star hat sich so oft neu erfunden wie Lady Gaga. Die vielseitige Künstlerin ist nicht nur eine begnadete Songwriterin und Sängerin. Auch auf der Leinwand feiert sie Erfolge. Mit nur 34 Jahren kann sie schon auf eine beachtliche Karriere zurückblicken.

Geboren wurde Stefani Joanne Angelina Germanotta am 28. März 1986 in Yonkers bei New York. Im Alter von vier Jahren spielt sie schon Klavier, was sie sich selbst beigebracht hat. Im Teenageralter schreibt sie erste Songs und tritt schon in kleinen Clubs auf. Dank ihrer unterstützenden und auch wohlhabenden Eltern bekommt sie früh Gesangs- und Musikunterricht und geht auf eine katholische Eliteschule, in der auch Paris und Nicky Hilton unterrichtet wurden.

Schon früh ist der jungen Stefani klar: sie will ein Weltstar werden. Ihr Äußeres empfindet sie aber bestenfalls als durchschnittlich. Um in einer Welt, in der Schönheit - insbesondere bei Frauen - als Türöffner für Erfolg gilt, beschließt sie, um jeden Preis aufzufallen. Damalige Weggefährten erzählen, dass sie sich schon vor ihrem Karrierestart provokant gekleidet habe und im Bikini in hippen New Yorker Stadtteilen flanieren war.

Im Alter von 19 nimmt sie der Medienkonzern Sony unter Vertrag und sie schreibt Lieder für bekannte Acts wie Britney Spears, New Kids On The Block und The Pussycat Dolls. Zeitgleich arbeitet sie an ihrem Debütalbum «The Fame». Ihr damaliger Produzent spielt ihr aus Spaß immer wieder zu Arbeitsbeginn «Radio Gaga» vor - und die Idee für ihren Künstlernamen ist geboren.

In diese Zeit fällt auch ein Umzug von New York nach Los Angeles. Hier gründet sie House of Gaga, ein Kollektiv, welches seine exzentrischen Kostüme, Auftritte und Bühnensets selbst kreiert und entwickelt.

2008 gelingt Gaga dann der internationale Durchbruch mit «The Fame». Die Single «Just Dance» klettert auf den ersten Platz der Singlecharts in den USA und Großbritannien und Lady Gaga wird, zusammen mit ihren abgefahrenen Outfits und der dazu entwickelten Kunst-Persona, zum Liebling der weltweiten Boulevardpresse. Es folgen weitere Hits wie «Poker Face», «LoveGame», «Paparazzi» und «Bad Romance».

Unvergessen sind auch ihre Auftritte auf den roten Teppichen dieser Welt. 2010 kommt sie zu den MTV-Awards in einem Kleid ganz aus Fleisch. 2011 schlüpfte sie bei den Grammys aus einem Ei.

An ihrem Status als Superstar arbeitete sie in den kommenden Jahren auch in Sachen Film. Sie spielt La Chameleón in «Machete 2» und hat eine Rolle in der fünften Staffel von «American Horror Story». Der endgültige Durchbruch auf der Leinwand gelingt ihr 2018 mit «A Star is Born» neben Bradley Cooper.

In dem romantischen Drama spielt Gaga eine Künstlerin, die ihre Träume schon aufgegeben hat und von einem älteren Musiker entdeckt und gefördert wird. Während er immer mehr auf dem absteigenden Ast ist, geht ihre Karriere ganz nach oben. Für ihrer schauspielerische Leistung erhält sie viel Lob und für den Titelsong «Shallow» einen Oscar.

Ihren Ruhm nutzt die 155 cm große Künstlerin nicht nur für sich und ihre Kunst: Sie ist eine aktive Unterstützerin der Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft. Toleranz und Akzeptanz sind für die Künstlerin ein Lebensthema. Ihre Fans nennt sie liebevoll «Kleine Monster», auch um zu zeigen: anders sein ist okay, Du bist nicht allein.