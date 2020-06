Alt-68er : Promi-Geburtstag vom 19. Juni 2020: Rainer Langhans

«Make love, not war»: Sexuelle Revolution, freie Liebe, Kommune 1 - damit ist der Name Rainer Langhans verknüpft. Auch mit 80 überrascht der «Apo-Opa», wie ihn manche nennen, freilich mit provokanten Thesen.

Avatar_shz von dpa

19. Juni 2020, 00:01 Uhr

Er propagierte die sexuelle Revolution, schockte das Establishment mit freizügigen Posen, war mit dem schönen Fotomodell Uschi Obermaier liiert - und überrascht heute mit Aussagen wie: Über das Internet entstehe mehr Kommunikation und damit mehr Liebe in der Welt denn je, der Zölibat sei als Weg zur Spiritualität grundsätzlich richtig, und: «Ich hatte größte Probleme mit Frauen.»

Rainer Langhans, Ikone der 1968er, von Frauen umschwärmt und heute manchmal Apo-Opa genannt, ist weiter auf dem Weg zu sich selbst. Heute feiert der Grimme-Preisträger, Autor, Schauspieler und Filmemacher seinen 80. Geburtstag.

Die Corona-Krise sieht Langhans als Chance zur inneren Einkehr und «Meditationseinheit» für die ganze Gesellschaft. Es sei klar, dass das Leben mit der «Wahnsinnsmobilität» und dem «Tiere fressen» nicht weitergehen könne. Für ihn persönlich habe aber die Krise nicht viel geändert - er lebe seit Jahrzehnten in seinem persönlichen Lockdown.

Weiß ist die Kleidung, weiß das Haar, weiß der Dreitagesbartansatz - er trage Weiß seit Jahrzehnten, weil es alle Farben enthalte, sagt er.

Sparsam ist sein Lebensentwurf: Vegetarische Ernährung. Spaziergänge, Ein wenig Tischtennis. Ein paar Liegestütze und Klimmzüge. Meditation. «Artgerechte Haltung» nennt Langhans das. «Ich bin ganz bewusst sehr arm, um nicht gezwungen zu sein, Geld zu verdienen.» Langhans lebt mit vier Frauen in einer Gemeinschaft namens «Harem», jede aber in ihrer Wohnung. «Es ist eine Kommune, aber dadurch, dass die Körper nicht zusammenleben, können wir geistig zusammenkommen.»

«Make love, not war» - der Slogan gegen Kalten Krieg und Vietnamkrieg sei missverstanden worden, sagt er. Es sei schon in der Kommune 1 um geistige Verbindung gegangen, Langhans spricht von «geistigem Sex». «Als das wieder wegging, habe ich mit der sexuellen Revolution versucht, mit Uschi Obermaier, wieder dahin zu kommen - aber es ging einfach nicht. Wir kamen nicht wieder dahin. Ich habe das abgebrochen», sagt Langhans, heute mit Obermaier zerstritten. «Man kann sich noch so viel aneinander reiben und Sex haben. Es bleibt immer ein Geschlechterkampf.» Wirklich freie Liebe sei von Sex und Körper befreit.

Freilich, das Image bleibt. Für ein vergoldetes Schamhaar von Langhans gab es vor zwei Jahren einen mit 1968 Euro dotierten Kunstpreis. 2011 nahm er am RTL-«Dschungelcamp» teil. Dafür habe er «mit einem Schlag einen Haufen Geld bekommen» - den er aber weitestgehend spendete. «Ich habe das «Dschungelcamp» gemacht, weil ich es für ein Beispiel halte, wie Kommune geht, ein Kommune-Trainingsprogramm.»

Schon in der K1 galt das Motto: «Das Private ist politisch.» Anstatt freizügiger Liebe propagiert Langhans nun das freizügige Teilen persönlicher Daten im Netz. «Ich gebe meine Daten freiwillig und bekomme dafür Eure», laute der Deal. Wer ängstlich über seine Daten wache, sei wie jemand, der auf seinem Geld sitze. «Gebt alle Daten frei.» Wer Anspruch auf Dateneigentum erhebe, führe das kapitalistische System in das postkapitalistische Internet ein.

Mit seinen Erkenntnissen und Ansichten bleibt er gelegentlich allein. «Ich habe versucht, die Erfahrung aufzuschreiben in einem kleinen Buch (#soists - Selfies von der Kommune bis zu Trump), aber es kauft niemand. Weil das keiner versteht - nicht mal übrigens die Frauen. Ich habe also alles richtig gemacht». «Die Frauen», das sind die Wegbegleiterinnen Christa Ritter, Brigitte Streubel, Anna Werner und Gisela Getty, früher auch Jutta Winkelmann.

Unverstanden oder: nicht von dieser Welt - Langhans hat sein Lebensthema zum Markenzeichen ausgebaut. Er wurde als erstes von vier Kindern in Oschersleben bei Magdeburg geboren. «Ich konnte einfach nichts mit Menschen anfangen, ich wusste nicht, was das soll. Ich war völlig unglücklich», sagt er über die Kindheit. Sein Gefühl: «Ich gehöre nicht hierher.» Erst spät habe er verstanden, was mit ihm nicht gestimmt habe, sagt er heute: Er sei ein Asperger-Autist, der in eine andere, eine neue Welt gehörte.

Die Eltern können damit nicht umgehen, geben ihn in ein strenges religiöses Internat. Danach geht Langhans erst einmal in die entgegengesetzte Richtung: Er wird Zeitsoldat. Heute bekommt er eine kleine Rente daraus. Die Verpflichtung ermöglicht das Studium. In Berlin studiert er zuerst Jura und dann Psychologie, ohne Abschluss. Die Revolution sei dazwischen gekommen, sagt er heute.

Im «Argumentclub» und im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) findet er Gleichgesinnte. «Ich war das erste Mal unter lauter Menschen, die alle waren wie ich: verrückt.» Er wird Mitbegründer der Kommune 1, entstanden aus der außerparlamentarischen Opposition (Apo).

Mit ihrem radikalen Gegenentwurf werden die Mitglieder zum Bürgerschreck. Sie wenden sich gegen die Nazi-Generation, den Schah und den Vietnam-Krieg. Ihre Aktionen vom Kaufhausbrand-Flugblatt bis zum - gescheiterten - Pudding-Attentat auf den US-Vizepräsidenten Hubert Humphrey machen Schlagzeilen. In der spirituellen Verbindung der Kommunarden habe er «Großekstase» erlebt, sagte Langhans einmal.

Die Seligkeit währt ein Jahr. Niemand habe verstanden, warum das Glück so verschwand wie es auftauchte, sagt er. Es sei das Paradies gewesen - und wer das einmal erfahren habe, suche diese bessere Welt lebenslang. Immerhin, so sagt Langhans, sei er mit der fortgesetzten Suche glücklicher denn je. «Ich fühle mich nicht alt, für mich ist 80 eine völlig abstrakte Geschichte. Was ist 80? Mein Körper zeigt's mir noch wenig, mein Geist ist fröhlicher und jünger denn je.»

Der Geburtstag: «Der einzige Wunsch, den ich habe, ist weiter und weiter nach innen zu gehen und meinem Meister zu begegnen.»

© dpa-infocom, dpa:200614-99-417213/3