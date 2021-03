Royals : Prinz Philip aus Krankenhaus entlassen

Die Erleichterung ist groß: Nach einem einmonatigen Aufenthalt verlässt der britische Prinz Philip das Krankenhaus in London. Seine Operation habe er gut überstanden.

London | Aufatmen für die Queen: Der britische Prinz Philip hat seinen Krankenhausaufenthalt in London beendet. Der 99 Jahre alte Prinzgemahl der britischen Königin Elizabeth II. (94) verließ am Dienstag das King Edward VII. Hospital in London nach einem einmonatigen Krankenhausaufenthalt. Er hatte zuvor eine Herzoperation überstanden. Auf Videoaufnahmen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.