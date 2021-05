Royals : Prinz Harry beim Benefizkonzert „Vax Live“

Er warb für eine bessere Verteilung von Corona-Impfstoffen: Prinz Harry nutzte seinen Auftritt bei einem Benefizkonzert in Los Angeles für einen wichtigen Appell.

Los Angeles | Der britische Prinz Harry hat auf einem Benefizkonzert in Kalifornien für eine gerechtere Verteilung von Impfstoffen gegen Covid-19 geworben. „Wir können uns nicht ausruhen oder wirklich erholen, bis es eine gerechte Verteilung in jeder Ecke der Welt gibt“, sagte Harry am Sonntagabend übereinstimmenden Medienberichten zufolge. Es müsse überall auf ...

