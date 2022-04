Ex-„Modern Talking“-Kollege : Popsänger Thomas Anders wird Gastjuror bei „DSDS“

Nach Dieter Bohlen kommt Thomas Anders zu „Deutschland sucht den Superstar“. Am Samstag unterstützt Bohlens Ex-„Modern Talking“-Kollege als Gastjuror die Jury um Schlagerstar Florian Silbereisen.

Popsänger Thomas Anders wird in der ersten Live-Show der aktuellen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) als Gastjuror auftreten. Der 59-Jährige werde die Jury um Schlagerstar Florian Silbereisen am Samstag (16. April) unterstützen, teilte RTL am Dienstag mit. „Ich hoffe natürlich, dass ich den zehn Finalisten meine Erfahrung weitergebe...

