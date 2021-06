TV-Tipp : „Polizeiruf 110“ über verzweifelte Machos

Wer eine Sache tut, löst damit etwas anderes aus, denn alles hängt mit allem zusammen, zumindest im neuen Sonntagskrimi aus München. Er handelt von Skrupellosigkeit, Gier und menschlichen Abgründen.

München | Im neuen Münchner „Polizeiruf 110“ geht es um Gier und Geltungssucht. Ein Ehepaar hat es auf das Haus der alten Frau Schrödinger abgesehen - in München ein Millionenwert. Mit einer gefälschten Schenkungsurkunde wollen sie die Immobilie an sich reißen und auf den baldigen Tod der herzkranken Frau hoffen. Alles ist so schön geplant. Doch dann verschw...

