Ex-„It-Girl“ : Paris Hilton gibt Verlobung bekannt

Das amerikanische Reality-TV-Starlet weiß sich zu präsentieren. Für die Bekanntgabe ihrer Verlobung hat sie sich einen besonderen Tag ausgesucht.

New York | US-Reality-Star Paris Hilton hat sich verlobt - und das große Glück an ihrem 40. Geburtstag publikumswirksam präsentiert. Sie veröffentlichte am Mittwoch auf Instagram Fotos vom Heiratsantrag ihres Partners, dem Geschäftsmann Carter Reum. Dazu schrie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.