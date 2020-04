Show-Klassiker : Paola Felix freut sich über 40 Jahre «Verstehen Sie Spaß?»

Sie ist die älteste Samstagabendshow im deutschen Fernsehen: Seit 40 Jahren erfreuen lustige Streiche mit der versteckten Kamera Klein und Groß. Und noch heute wird Paola Felix darauf angesprochen.

02. April 2020, 13:48 Uhr

Die Schweizer Sängerin und Moderatorin Paola Felix (69) wird 30 Jahre nach ihrem Abschied von «Verstehen Sie Spaß?» noch immer auf die Fernsehshow angesprochen.

Vor allem damalige Filme der versteckten Kamera seien vielen im Gedächtnis geblieben, sagte sie in St. Gallen in der Schweiz: «Heute erwachsene Leute erzählen mir, ich hätte sie mit unseren Kamera-Streichen durch ihre Kindheit begleitet. Das berührt mich.» Es erfülle sie «mit Freude und Dankbarkeit», dass die ARD-Unterhaltungsshow noch immer erfolgreich sei und ausgestrahlt werde. «Verstehen Sie Spaß?» ist dieses Jahr 40 Jahre alt.

Am Samstag (4. April), um 20.15 Uhr, läuft «40 Jahre Verstehen Sie Spaß? - Die große Geburtstagsshow» live im Ersten sowie im Schweizer und österreichischen Fernsehen. Ins Fernsehen gebracht wurde «Verstehen Sie Spaß?» 1980 von Paolas Ehemann Kurt Felix (1941-2012). Kurt und Paola Felix moderierten gemeinsam von 1983 bis 1990.

«Ich freue mich sehr auf die Jubiläumssendung - und das ganz besonders für Kurt», sagte Paola. Sie werde sich per Skype von Zuhause aus in die Sendung schalten: «Die Jubiläumssendung wird für mich ein Nach-Hause-Kommen sein zum Geburtstagsfest unseres Fernsehkindes.» Gemeinsam mit Cantz und früheren Moderatoren werde sie auf viele Highlights der vergangenen 40 Jahre zurückschauen. «Diese Show wird 40 Jahre alt - und kommt so jung daher», sagte sie.

«Verstehen Sie Spaß?» läuft seit 1980 und ist damit nach Angaben des Südwestrundfunks (SWR) in Baden-Baden die älteste Samstagabendshow im deutschen Fernsehen. Sie kommt aus den Bavaria Studios München. Seit zehn Jahren wird die Sendung moderiert von Guido Cantz (48).