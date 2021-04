Filmpreise : Oscars werden verliehen - Mehrere Bühnen für Live-Auftritte

Auf diese Gala darf man ganz besonders gespannt sein. Die Produzenten der Show haben die Oscars wohl ziemlich umgekrempelt.

Los Angeles | Filmfans in aller Welt fiebern der 93. Oscar-Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit; in Deutschland Montagfrüh 2.00 Uhr) entgegen. Mit zehn Nominierungen ist die Filmbiografie „Mank“ der große Favorit. Sechs Filme haben sechs Gewinnchancen, darunter „The Father“, „Nomadland“, „Sound of Metal“ und „The Trial of the Chicago 7“. Um die Schauspielprei...

