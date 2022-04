ProSieben : Opern-Star Paul Potts bei „The Masked Singer“ enttarnt

Mit riesigen Plüschohren, Fahrradhelm und einer Lieferbox auf dem Rücken stand ein grinsender Koala auf der „The Masked Singer“-Bühne. Alle aus dem Rateteam vermuteten denselben Promi unter der Maske.

Der Koala kommt von internationaler Bühne: Der britische Opern-Sänger Paul Potts ist in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ enttarnt worden. Der 51-Jährige, der 2007 in der Castingshow „Britain's Got Talent“ alle überrascht und schließlich gewonnen hatte, erhielt am Samstagabend in Köln die wenigsten Zuschauerstimmen und musste deshalb seine Maske ...

