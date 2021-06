Comeback-Album : No Angels ohne Druck: „Muss nicht die Eins sein“

Zum 20-jährigen Jubiläum veröffentlichen die No Angels ihr Comeback-Album „20“. Ehrgeizig sind sie laut Eigendarstellung zwar noch immer, aber dabei keineswegs verbissen, wie sie betonen.

Berlin | Die No Angels, in den 2000er Jahren die wohl erfolgreichste Girlband Deutschlands, spüren bei ihrem Comeback nach sieben Jahren kaum Erfolgsdruck. „Es geht nicht um Nummer-Eins-Hits. Wir machen uns keinen Stress mehr, an die Spitze der Charts zu kommen“, sagte Sandy Mölling (40) der Deutschen Presse-Agentur. „Natürlich sind wir ehrgeizige Frauen, d...

