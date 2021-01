Biopic : Nicole Kidman begeistert sich für Lucille Ball

Was hat Nicole Kidman so in der letzten Zeit gemacht? Sie hat viele Folgen der Sitcom „I Love Lucy“ geschaut - und sich dabei köstlich amüsiert. Dabei ging es aber auch um Arbeit.

Los Angeles | Hollywoodstar Nicole Kidman (53) bereitet die Arbeit an ihrer Rolle als amerikanische Comedy-Ikone Lucille Ball viel Freude. „Ich liebe Lucille, jetzt, wo ich mich mit ihr auseinandergesetzt und mich eingehend mit ihr befasst habe“, sagte Kidman dem US-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.