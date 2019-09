Hollywood-Star : Neues Science-Fiction-Projekt mit Will Smith in der Mache

Will Smith ist einer der fleißigsten Schauspieler Hollywoods. Bei einem neuen Science-Fiction-Projekt übernimmt er die Rolle eines Agenten, der hellseherische Fähigkeiten hat.

Avatar_shz von dpa

07. September 2019, 12:40 Uhr

Hollywood-Star Will Smith (50), der zuletzt in dem Disney-Märchen «Aladdin» einen mächtigen Flaschengeist spielte, ist bei einem neuen Science-Fiction-Projekt an Bord.

Das Studio Paramount habe sich die Filmrechte für den Roman «Brilliance» gesichert, mit Smith als Hauptdarsteller und Akiva Goldsman als Drehbuchautor, wie die Filmportale «Hollywood Reporter» und «Deadline.com» berichteten.

Die Romanvorlage (dt. Titel «Die Abnormen») von Marcus Saskey spielt in einer Welt, in der ein Prozent der Bevölkerung mit außergewöhnlichen Fähigkeiten geboren werden. Der Staat sieht diese Abnorme oder Brilliants als mögliche Gefahr für die Normalbevölkerung. Smith soll einen Agenten spielen, der selbst hellseherische Fähigkeiten hat und als Terroristenjäger eingesetzt wird.

Der oscarprämierte Produzent und Autor Goldsman («A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn») arbeitete mit Smith schon an Filmen wie «Winter's Tale», «I, Robot» und «I Am Legend» zusammen. Über die weitere Besetzung oder einen Drehstart von «Brilliance» wurde zunächst nichts bekannt.