Digitale Welt : Neue Aufgabe für Prinz Harry

Wir werden unter einer Lawine von Falschinformationen begraben, meint Prinz Harry. Als Mitglied einer Kommission will er mithelfen, Auswege aus dieser Krise zu finden.

London/Washington | Prinz Harry (36) ist besorgt über die Verbreitung von Falschinformationen im digitalen Zeitalter. Wie die US-Denkfabrik Aspen Institute mitteilte, wird der Royal nun an einer Kommission teilnehmen, die Auswege aus der Vertrauenskrise suchen soll, in der sich Schlüsselinstitutionen wie das demokratische System und die Medien in den USA befinden. ...

