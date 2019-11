Nach einer Staffel : Neuauflage von «Beverly Hills, 90210» wird eingestellt

Die Freude war groß, als eine Neuauflage der Kultserie «Beverly Hills, 90210» angekündigt wurde. Jetzt aber ist nach der ersten Staffel schon wieder Schluss.

08. November 2019, 11:41 Uhr

Die Neuauflage der Kultserie «Beverly Hills, 90210» wird nach nur einer Staffel beendet. Das kündigte der US-Sender Fox am Donnerstag (Ortszeit) an. Man sei «sehr stolz», die Schauspieler der Teenieserie aus den 1990er Jahren wiedervereint zu haben, hieß es in einem Statement an den «Hollywood Reporter».

In der sechsteiligen Neuauflage waren Shannen Doherty, Jason Priestley, Jennie Garth, Tori Spelling, Ian Ziering, Brian Austin Green und Gabrielle Carteris als überspitzte Version ihrer selbst zu sehen. Mit seiner Meta-Ebene erinnerte das Projekt an Comedy-Serien wie «Pastewka» und «Lerchenberg» in Deutschland oder «Lass es, Larry!» in den USA.

Die Neuauflage hatte Medienberichten zufolge mit schwachen Quoten zu kämpfen. Wann und wo sie in Deutschland ausgestrahlt wird, ist bislang nicht bekannt. Die Originalserie lief damals bei RTL.