Zweite Staffel : Netflix bringt „Biohackers“ im Juli zurück

„Mystery wird in der zweiten Staffel groß geschrieben“, kündigt „Biohackers“-Regisseur Christian Ditter für die Fortsetzung der Netflix-Serie an.

Berlin/Freiburg | Schauspielerin Jessica Schwarz (44, „Das perfekte Geheimnis“) ist ab dem 9. Juli wieder in der Netflix-Serie „Biohackers“ als undurchsichtige Wissenschaftlerin zu sehen. Den Starttermin der zweiten Staffel hat der Streamingdienst am Montag bekanntgegeben. Neben Schwarz und Luna Wedler (21, „Das schönste Mädchen der Welt“) wird in den sechs neuen Fo...

