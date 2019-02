TV-Show : Nazan Eckes tanzt bei «Let's Dance»

Früher war sie Moderatorin, nun Kandidatin: Nazan Eckes wechselt bei «Let's Dance» die Seiten.

von dpa

05. Februar 2019, 14:30 Uhr

Nazan Eckes wechselt bei der RTL-Tanzshow «Let's Dance» die Seiten - war sie früher noch Moderatorin der Sendung, wird sie nun Kandidatin. Die 42-Jährige geht in der neuen Staffel, die am 15. März startet, als Teilnehmerin aufs Parkett. «Es ist total verkehrte Welt für mich», erklärte Eckes in einem Video auf RTL.de. Aber sie freue sich sehr darauf - etwa auf «die ganzen geilen Kleider».

Eckes hatte die ersten drei Staffeln der Promi-Show moderiert - zunächst mit Hape Kerkeling (54), dann mit Daniel Hartwich (40). Mittlerweile ist «Let's Dance» bei Staffel zwölf angekommen. Bekannt ist bereits, dass auch Designerin Barbara Becker (52) als Kandidatin antreten wird. Ebenso Sängerin Ella Endlich (34), wie RTL am Dienstag bestätigte.