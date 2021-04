Politisches Engagement : Musikproduzent Paul van Dyk ist nun in der FDP

Der Musiker engagiert sich politisch. Dafür ist er in eine Partei eingetreten.

Berlin | Der Radiomoderator und international erfolgreiche DJ Paul van Dyk ist nach seiner Kritik an der Corona-Politik nun Mitglied in der FDP. Die Partei bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Eintritt des Künstlers, der damit einer von derzeit etwa 67.000 Freien Demokraten in Deutschland geworden ist. Begleitet von der Debatte um Grundrechte während...

