Einschaltquoten : „Mordkommission Istanbul“: Quotensieg zum Abschied

Seit 2008 ermittelte Erol Sander als Mehmet Ökazin in Istanbul. Seinen Abschied von der „Mordkommission“ wollten über fünf Millionen Zuschauer sehen.

Berlin | Mit einem klaren Quotensieg hat sich die ARD-Krimireihe „Mordkommission Istanbul“ am Samstagabend verabschiedet. Die 23. und letzte Episode „Entscheidung in Athen“ mit Ermittler Mehmet Özakin (Erol Sander) brachte es auf 5,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, wie der Branchendienst DWDL am Sonntag berichtete. Der Marktanteil lag bei 20,4 Proz...

