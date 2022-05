Film : Möhring spielt Trainer für Basketballer mit Handicap

Für den Film „Weil wir Champions sind“ wurde der Großteil des Castes in Werkstätten und Sportvereinen für Menschen mit Behinderung und Inklusionstheatern gefunden. Das hat auch was mit der Atmosphäre am Set gemacht - und einen warmherzigen, authentischen und charmanten Film hervorgebracht.

Es hätte alles so schön sein können: An...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.