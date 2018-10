nachwuchs : Ministerpräsident Günther zum zweiten Mal Vater

Der Landesvater freut sich über eine Tochter. Ministerpräsident Daniel Günther ist zum zweiten Mal Vater geworden.

von dpa

14. Oktober 2018, 13:30 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist zum zweiten Mal Vater geworden. Wie ein Regierungssprecher am Samstag in Kiel berichtete, kam die kleine Luise in den frühen Morgenstunden zur Welt.

Die Mutter Anke und ihre kleine Tochter seien wohlauf. Der 45-jährige Günther und seine Frau sind bereits Eltern der knapp dreijährigen Frieda.