Einschaltquoten : Mehr als 4,5 Millionen verfolgen Talkshow mit Kanzlers

Der Kölner „Tatort“ zog am Sonntag zur Primetime mehr als 9 Millionen Zuschauer vor die TV-Geräte. Beachtliche 4,5 Millionen sahen sich anschließend noch die „AnneWill“-Talkshow mit Kanzler Scholz an.

Den Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz in der Talkshow „Anne Will“ haben am Sonntag 4,55 Millionen (18,8 Prozent) im Ersten verfolgt. In der Sendung am späten Abend ab 22 Uhr äußerte sich Scholz ausführlich zum Ukraine-Krieg. Der SPD-Politiker sprach unter anderem über seine Überlegungen zu einem Raketenschutzschild für ganz Deutschland nach israe...

