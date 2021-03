Rechtsvertretung : Medien: Britney Spears beantragt neuen dauerhaften Vormund

Schon seit geraumer Zeit soll die Sängerin Berichten zufolge versuchen, ihren Vater als ihren Vormund loszuwerden. Ob ihr das jetzt gelingt?

Los Angeles | Die Popsängerin Britney Spears (39) hat Berichten zufolge eine Ablösung ihres Vaters als Vormund vor Gericht beantragt. Die US-amerikanische Sängerin („Baby One More Time“) will demnach die übergangsweise eingesetzte Jodi Montgomery zu ihrem dauerhaften Vormund machen. Das berichteten übereinstimmend die US-Magazine „TMZ.com“ und „People“ und bezie...

