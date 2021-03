Karriere : Matthew McConaughey erwägt Kandidatur zum Gouverneur

Der Schauspieler erwägt, sich als Politiker auszuprobieren. Ganz sicher ist er sicher aber nicht, ob das der richtige Schritt für ihn sei.

Berlin | Der Oscar-Preisträger Matthew McConaughey (51, „Dallas Buyers Club“) befasst sich derzeit mit einer Kandidatur für das Amt des Gouverneurs in Texas. Dies sei eine „ernsthafte Überlegung“, sagte der Schauspieler am Mittwoch (Ortszeit) als Gast im Podcast „The Balanced Voice“. Aktuell denke er darüber nach, was er mit dem nächsten Kapitel seines Lebe...

