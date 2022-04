Fernsehen : „Masked Singer“: Joana Zimmer als Alien-Wesen enttarnt

Seit Wochen schritt ein elfengleiches Alien-Wesen durch die ProSieben-Show „The Masked Singer“. Nun ist klar: Unter dem Kostüm steckte eine Profi-Sängerin. Sie hatte auf der Bühne besondere Herausforderungen zu meistern - und dafür zwei Männer an der Leine.

Die „Grünkohl-Boys“ waren ihre Augen: Sängerin Joana Zimmer ist in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ enttarnt worden. Die 39-Jährige, die nicht sehen kann, steckte in einem futuristischen Kostüm mit dem Namen Galax'Sis - eine Art außerirdische Lebensform mit leuchtendem Blütenkranz. Am Samstagabend bekam sie allerdings zu wenige Stimmen der Zuscha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.